Koniec roku to gorący czas w samorządach. Grudzień oznacza debatę i przyjęcie budżetu na przyszły rok. Nie inaczej będzie również w naszym województwie.

Podczas ostatniej w tym roku sesji sejmiku lubuskiego radni pochylą się nad przyszłorocznym budżetem. Czy jego przyjęcie to formalność? Zapytaliśmy marszałka województwa lubuskiego Marcina Jabłońskiego.

Formalność to nie jest najlepsze słowo, ale to dobrze przygotowany projekt. Blisko pół miliarda na komunikację i infrastrukturę, w tym na koleje 170 milionów złotych. To jest dobrze zrobiony budżet i wierzę, ze radni go przyjmą, bo po prostu warto to zrobić.