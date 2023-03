Jak powinny wyglądać obrady sesji i jak powinien je prowadzić przewodniczący sejmiku? To ważne pytania ważne chociażby z punktu widzenia ostatniej burzy politycznej. Przypomnijmy, opozycja chciała odwołać dotychczasowego przewodniczącego Wacława Maciuszonka. Jak już informowaliśmy w Radiu Index – bezskutecznie.

Dziś o to, jaki charakter powinna mieć ta sesja zapytaliśmy także byłą przewodniczącą sejmiku, obecnie radną opozycyjnego Samorządowego Lubuskiego – Wioletę Haręźlak.

Nie może dochodzić do sytuacji, że pan wiceprzewodniczący komentuje wypowiedzi radnych. Jest czymś niewytłumaczalnym, że pan przewodniczący wprowadził do sali obrad kawiarnię, gdzie jest klub dyskusyjny, co tak naprawdę zagłusza tych, którzy mówią. Dla mnie prowadzenie sesji jest zasadniczą kwestią.