– To będą najważniejsze wybory od trzydziestu lat – tak o zaplanowanych na jesień wyborach parlamentarnych mówią, co ciekawe, zarówno politycy partii rządzącej jak i opozycji. Jaka jest temperatura polityczna w PiS-ie i PO?

Mimo, że kampania się formalnie jeszcze nie zaczęła, politycy zarówno w poszczególnych regionach, jak i w Warszawie, szykują się do mocnej, politycznej rozgrywki. Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Index jako głównego oponenta wskazuje szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Niestety, Donald Tusk wzbudza nienawiść, i robi wszystko by konfliktować. Niemcy są wściekli, że się rozwijamy. Tak, obawiamy się PO, bo to są najwonniejsze wybory po 1989 roku, Widzimy to, co nam może grozić.