Temat wraca, my sprawdzamy jakie są szczegóły. Chodzi o budowę domków jednorodzinnych przez jednego z deweloperów w zielonogórskich Barcikowicach. Sprzeciwiają się temu mieszkańcy.

Przypomnijmy, że plan inwestora przewiduje budowę ponad 300 domków jednorodzinnych na obszarze 43 hektarów. Dziś jednak deweloper nie otrzymał od miasta zgody na tak dużą inwestycję. Dlaczego? Bo mieszkańcy nie widzą żadnych płynących z tego korzyści. Mówi Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra.

Teren jest przeznaczony na uprawę. Mieszkańcy zawnioskowali, żeby dla tego terenu stworzyć plan miejscowy. A on musi być zgodny ze studium. Nie ma innego wyjścia, będzie zaplanowana możliwość uprawy. Teraz nie można budować domków. Temat jest w zawieszeniu, mieszkańcy nie chcą domków, bo jest to teren podmokły.

Jak się okazuje, miasto zezwoliło na budowę kilkunastu domków i w dalszej perspektywie liczy na kompromis między mieszkańcami a deweloperem. Mówi wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk

Po uzgodnieniu z sołectwem w Barcikowicach będzie zgoda na kilkanaście domków, które są zgodne z dzisiejszych studium uwarunkowań. Temat będziemy procedować przy tworzeniu nowego studium, które nie będzie się już tak nazywało, tylko będzie to plan ogólny. Deweloper musi zaproponować, co mieszkańcy zyskają. Jeśli zyskają dużo, by się do tego przekonać, to mam nadzieję, że się porozumieją.