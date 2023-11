Co dalej z połączeniami Zielona Góra – Wrocław realizowanymi przez Polregio? Okazuje się, że wciąż nie ma porozumienia między samorządami województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz Polregio.

To oznacza, że w momencie wejścia w życie nowego rozkładu jazdy 9 grudnia, z naszego miasta nie dojdziemy bezpośrednio do stolicy Dolnego Śląska za pośrednictwem spółki. Do tej pory 12 połączeń kolejowych realizowanych było przez Polregio. – W planie była zmiana 8 do 4 na korzyść dolnośląskiego – mówi Adam Pawlik, prezes zarządu spółki.

Zaproponowaliśmy, aby Polregio, dotychczas obsługujące połączenia kolejowe Zielona Góra-Wrocław, żeby koleje dolnośląskie przejęło osiem połączeń, a my cztery. Takie porozumienie zostało osiągnięte, ale nigdy nie pisemnie. Polregio jest gotowe na daleko idący kompromis, wydaje się, że ten jest rzeczywiście daleko idący z interesami drugiej strony.

Grzegorz Potęga, członek zarządu województwa lubuskiego nie ukrywał zaskoczenia postawą samorządu dolnośląskiego.

To jest daleko idąca propozycja i chęć współpracy, aby te pociągi funkcjonowały. Martwi fakt, że nie dochodzi do konsumpcji tej propozycji. Podejmiemy działania zmierzające do tego, żeby przygotować propozycje tego porozumienia dość szybko.

Brak kompromisu oznacza, że zielonogórzanie bezpośrednio do Wrocławia mogą się udać jedynie za pośrednictwem Intercity.