Polityczna burza wokół finansowania przez miasto zielonogórskiej koszykówki i żużla. Taki wniosek można wyciągnąć po tym, co działo się w kuluarach przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta.

Prezydent Zielonej Góry na swoim Facebooku zamieścił emocjonalny wpis dotyczący żużlowców:

“Falubaz Zielona Góra – czarne chmury. Niestety, ale … ale zbierają się nad naszym kochanym klubem czarne chmury. O co chodzi? Ano dziś Sesja Rady Miasta i … i radni PO przygotowali projekt uchwały, który spowoduje iż Falubaz Zielona Góra nie otrzyma kasy na przygotowanie do sezonu. Wrzutka na sesje, której nikt z nikim nie uzgadniał, a przynajmniej nie ze mną”

Jak widać wpisy na Facebooku dają efekt, koledzy z Platformy Obywatelskiej wystraszyli się “Pana Kawusi” i wycofali się. Dziękuję kibicom za pomoc. Czekam na porozumienie, już ponad tydzień. Chyba są w czarnym lesie. Mam nadzieję, że zintensyfikują swoją pracę, żebyśmy mogli ruszyć do przodu.

Według naszych informacji, prezydent Kubicki chciał wymusić na radnych Platformy Obywatelskiej wycofanie uchwały, w którym jest punkt o braku zadłużenia koszykarskiego klubu wobec zawodników. Próbowaliśmy podpytać o to włodarza miasta.

Przypomnijmy, podczas ubiegłotygodniowych ustaleń mowa była o tym, że miasto oraz samorząd pomogą klubowi. Diabeł, jak się okazuje, tkwi w szczegółach. Radny PO Sławomir Kotylak był zdziwiony reakcją prezydenta. – Nie mamy nic przeciwko żużlowcom – mówił Kotylak.

Kompletna bzdura, pan prezydent nie czyta ze zrozumieniem uchwał. Jedyna zmiana w obowiązującej uchwale jest taka, że kluby, które startują do konkursu o pieniądze miejskie, nie będą oświadczać o zaleganiu zawodnikom i trenerom i to jest jedyna zmiana. Wszyscy wiemy o problemach finansowych Zastalu, a ten zapis uniemożliwiałby start w konkursie Zastalowi.

O tym, że pomoc obu zielonogórskim dyscyplinom jest potrzebna przekonany był z kolei radny “Zielonej Razem” Andrzej Bocheński.

Bez pomocy samorządów żadne kluby w każdej lidze i w jakiejkolwiek dyscyplinie sobie nie poradzą. Jeśli słyszę, że możliwy będzie audyt i on pokaże prawdę, to trzeba to odkryć i pomóc.