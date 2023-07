Zielonogórski “Medyk” wciąż bez dyrektora. Konkurs został odwołany przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym pracownicy placówki zwołali pikietę pod urzędem.

Co na to sam urząd? W opublikowanym oświadczeniu czytamy m. in. “W związku z trwającym postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, konkurs na dyrektora CKZiU „Medyk” został wstrzymany. Zgodnie z opinią prawną kancelarii „Chmaj i Partnerzy”, popartą orzecznictwem sądu administracyjnego, w obecnej sytuacji „nie ma możliwości powołania nowego dyrektora do czasu ostatecznego i prawomocnego załatwienia sprawy prawidłowości uchwały odwołującej dyrektora szkoły (ewentualnie upływu kadencji odwołanego dyrektora)”.

Przypomnijmy, 11 lutego 2022 r. zarząd Województwa Lubuskiego – uchwałą – odwołał ze stanowiska Jarosława Marcinkowskiego. Powodem tej decyzji było naruszenie zapisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. 23 marca 2022 r. wojewoda lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność w/w uchwały. Zarząd Województwa Lubuskiego zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego. 13 lipca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie przyznał rację zarządowi województwa uchylając rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, ale wojewoda wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowanie kasacyjne jest w toku.

Urząd informuje, że w najbliższy piątek odbędzie się – już wcześniej planowane – spotkanie w celu omówienia bieżącej sytuacji szkoły.