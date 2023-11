Jedyna jak dotąd niepokonana drużyna Orlen Basket Ligi – Anwil Włocławek – będzie przeciwnikiem zespołu Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. W sobotę w hali zielonogórskiego CRS-u kibice liczą na sensację.

Za takową należy bowiem uznać ewentualną wygraną Zastalu nad “Bulterierami” z Włocławka. Anwil w siedmiu dotychczas rozegranych meczach nie przegrał ani razu. Z kolei Zastal ma bilans dwóch zwycięstw i sześciu porażek i zajmuje przedostatnie, piętnaste miejsce w tabeli.

Spotkanie może być wyjątkowe dla rozgrywającego Zastalu Marcina Woronieckiego, który jest wychowankiem Anwilu Włocławek.

Nie chciałbym narzucać na siebie dodatkowej presji. Jest to świetny zespól i motywacji nikomu z nas nie zabraknie. Jednak jestem z Włocławka, spędziłem najlepsze lata w swoim życiu, tam zaczynałem grać. Jednak w tym momencie jestem zawodnikiem Zastalu i marzy mi się, żeby wygrać.

Woroniecki dodaje, że dziś myśli tylko o wygranej choć Anwil to – zdaniem naszego rozmówcy – najlepsza obecnie drużyna w Polsce.

Kibice we Włocławku mam nadzieję, że mnie pamiętają. Nie ma się co oszukiwać, oni są najlepsi w lidze, grają świetnie, są doświadczeni, mają olbrzymi talent. Czeka nas ciężki mecz, ale pokazujemy, że nie pękamy przed tymi bardziej doświadczonymi drużynami, walczymy. Mam nadzieję, że to doświadczenie wreszcie zaprocentuje.