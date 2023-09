Wybory parlamentarne już niebawem, bo 15 października. Partie polityczne zbroją się w wyścigu o głosy wyborców. Poza samymi wyborami zagłosujemy także w referendum.

Ta sprawa dzieli także środowiska polityczne. Opozycja twierdzi, że to ruch polityczny partii rządzącej i pogwałcenie zasad demokracji, gdyż głosowanie nie będzie tajne. Mówi Radosław Brodzik z Nowej Lewicy.

To, co wymyśliło PIS, jest ohydnym sposobem prowadzenia kampanii wyborczej. To jest nic innego jak zamach na wolność i demokrację. Oni to referendum wymyślili, nigdy nie było tak, by zakłócić wybory, by poznać decyzję wyborcy. Nie wiadomo, kto te dane będzie przechowywał i czy będzie je udostępniał.