Spore zamieszanie podczas obrad sesji Rady Miasta. Radni Platformy Obywatelskiej wyszli z obrad. Co się wydarzyło?

Poszło o punkt “sprawy różne”, w którym głos chcieli zabrać mieszkańcy miasta. A przypomnijmy, że najpierw, przed sesją absolutoryjną, radni zobowiązani byli dokończyć poprzednie obrady, przerwane 31 maja. Punkt został jednak przeniesiony na sesję absolutoryjną, a radni “Zielonej Razem” i PiS-u zmienili porządek obrad, zamykając pierwszą sesję. To oburzyło radnych PO, którzy wyszli z obrad i postanowili zorganizować konferencję prasową. Radny PO Sławomir Kotylak miał największe pretensje do przewodniczącego Rady Miasta Piotra Barczaka.

Głos chciała zabrać społeczniczka Agnieszka Chyrc, choć nie konkretyzowała o jaką sprawę dokładnie chodzi.

Platforma Obywatelska jest zdania, że przewodniczący złamał prawo. Radny Adam Urbaniak chce sprawę skierować do wojewody lubuskiego.

Naszym zdaniem jest to kolejny przepadek organów w sposób naruszający prawo. To podstawa, aby rozwiązać Radę Miasta. O to będziemy wnioskować do wojewody.