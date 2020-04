Jak epidemia wpłynie na żużel? Tu scenariusze, jak wszędzie, są różne. Jedni, gdy sytuacja nieco się uspokoi, sugerują jak najszybszą jazdę przy pustych trybunach, inni wieszczą poważne problemy i cofnięcie się dyscypliny o kilkanaście lat.

O losy czarnego sportu pytaliśmy Michała Korościela. Dziennikarz Radia Zet oraz komentator żużla w Eleven i Eurosporcie uważa, że kluczową rolę odegra tutaj czas, jak długo jeszcze potrwa rozbrat od ścigania.