Marwis.pl Falubaz szykuje się na mecz z Eltroksem Włókniarzem. Częstochowianie zameldują się przy W69 w niedzielę.

Do tego czasu będzie spoglądanie w niebo i w prognozy pogody. Deszczowa aura może utrudnić przygotowania do tego spotkania.

Trener zielonogórzan liczy na równą jazdę całego Falubazu. Takiego spotkania jeszcze w tym sezonie nie było.

Każdy zespół jest do ugryzienia. Teraz zaskoczył Matej Žagar. Wszyscy chcieli go linczować, mnie też zresztą. Pojechał dobrze, to była kwestia czasu. Jakby wszyscy moi zawodnicy odpalili w jednym momencie, to nie mielibyśmy już żadnych problemów z pozycją w tabeli. Musimy szukać punktów. Częstochowa nie jest słaba, potrafi wygrywać na wyjeździe. Zobaczymy, chcemy walczyć. W rundzie rewanżowej na razie meczu nie przegraliśmy.