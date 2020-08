Zobacz info

Zapraszamy do kultury

Zapraszam wszystkich (dzieci, młodzież i dorosłych) do korzystania z lekcji gry na instrumentach (fortepian, pianino, keyboard, akordeon, gitara, flet, skrzypce, djambe, perkusja)oraz lekcji baletu, sekcji plastycznej a także gimnastyki do muzyki klasycznej (jedyna taka forma w Polsce) w Społecznym Ognisku Artystycznym Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze. Nauka indywidualna kosztuje 250zł/h, zbiorowa 180zł/h Zainteresowanych odsyłam do kontaktu z sekretar...