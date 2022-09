Ostatni bieg zdecydował o tym, kto pojedzie w PGE Ekstralidze 2023. Stelmet Falubaz wygrał całe spotkanie 49:41, ale z wygranej w dwumeczu i awansu do elity cieszą się krośnianie.

W dwumeczu goście byli lepsi o dwa punkty, 91:89, bowiem w Krośnie wygrali 50:40. Napisać, że mecz miał swoją dramaturgię, to jak… nic nie napisać. 2,5-godzinna batalia o awans miała ogromny ładunek emocjonalny, bo zielonogórzanie niemal cały czas gonili wynik dwumeczu. Wirtualnie w ekstralidze gospodarze byli od biegu jedenastego do trzynastego. Najwyżej Falubaz prowadził różnicą 12 “oczek” po dwunastej odsłonie, którą 4:2 wygrał Rohan Tungate i Antoni Mencel. Zielonogórzan przedzielił Kenyan Rew.

Wcześniej mieliśmy festiwal ostrzeżeń, przerwanych biegów i mikroruchów, za które mocno pod adresem sędziego, Artura Kuśmierza wypowiedział się po spotkaniu Piotr Protasiewicz.

To, co dzisiaj wyprawiał sędzia, to dawno nie widziałem takiej komedii. I tu nie chodzi o to, że tu akurat my byliśmy na prowadzeniu. Doszukiwanie się ruchów, których nie ma, to naprawdę woła o pomstę do nieba. Szkoda, że taki finał, takie święto, zostało wypaczone.

Kapitan zakończył karierę, będąc najlepszym zawodnikiem zielonogórskiej drużyny. PePe w pożegnalnym spotkaniu zdobył 11 punktów i jako jedyny w Falubazie osiągnął dwucyfrową zdobycz. On też wygrał ostatni wyścig, ale Falubaz do szczęścia potrzebował nie remisu, a minimum wygranej 4:2. Ostatni jednak przyjechał R. Tungate, który do końca próbował ścigać Vaclava Milika. Krośnianie po remisie w ostatnim biegu osiągnęli magiczną barierę 41 punktów, dającą upragniony, pierwszy w historii tego klubu, awans do elity.

Po meczu odbyła się dekoracja zwycięzców eWinner 1. ligi, a także pożegnalna uroczystość Piotra Protasiewicza. Kapitan przemówił do kibiców, zaś prezes zielonogórskiego klubu Wojciech Domagała oznajmił, że Protasiewicz pozostanie w klubie na stanowisku dyrektora sportowego.

Więcej o meczu i więcej wypowiedzi w magazynie W69 na 96FM w poniedziałek o 11:15.

Stelmet Falubaz:

9. Piotr Protasiewicz 11+2 (3,1*,2,2*,3)

10. Krzysztof Buczkowski 9 (3,2,0,2,2)

11. Rohan Tungate 7+1 (0,3,1*,3,0)

12. Jan Kvech 7+1 (1*,1,2,3)

13. Max Fricke 5 (2,3,t,0,w)

14. Maksym Borowiak 5 (3,1,1)

15. Antoni Mencel 5+1 (2*,0,2,1)

16. Mateusz Tonder ns

Cellfast Wilki:

1. Vaclav Milik 10+1 (2,2,3,1,1,1*)

2. Rafał Karczmarz ns

3. Tobiasz Musielak 4+1 (1*,0,w,-,3)

4. Mateusz Szczepaniak 8 (2,2,3,0,1)

5. Andrzej Lebiediew 15 (3,3,1,3,3,2)

6. Franciszek Karczewski 1 (1,0,0,0,0)

7. Krzysztof Sadurski 0 (0,0,-)

8. Keynan Rew 3+1 (t,1*,2)