Za dwa dni pierwszy mecz koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra w rozgrywkach Orlen Basket Ligi.

O Pawle Kikowskim, doświadczonym rzucającym, który związał się z Eneą Zastalem BC kontraktem już informowaliśmy. My sprawdzamy nastroje w ekipie zielonogórzan przed inauguracją.

Jan Wójcik, jeden z nielicznych, który pozostał na kolejny sezon w Zastalu jest optymistycznie nastawiony, zwłaszcza przed spotkaniem z Legią Warszawa.

Idziemy do przodu i myślę, że będziemy mieli co pokazać w starciu z Legią. Będzie ciekawie, na pewno się nie poddamy. To początek sezonu, z treningu na trening defensywa i ofensywa się polepsza.