Derby Ziemi Lubuskiej w pierwszej lidze szczypiornistów dla PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy nie bez trudu pokonali lokalnego rywala – UKS Trójkę Nowa Sól – 29:26.

Już przed spotkaniem było jasne, że gospodarze nie będą mieli łatwo. Z powodu kontuzji nie mogli zagrać: Adam Stępień, Szymon Gołębiowski i Artur Ryniec.

Początek meczu potwierdził obawy. Nowosolanie byli skuteczniejsi, lepsi, w 6 minucie objęli prowadzenie 5:2 i właściwie przez pierwszą część gry kontrolowali sytuację na parkiecie. PIerwsza połowa zakończyła się prowadzeniem przyjezdnych 15:13. Akademicy tuż po przerwie szybko doprowadzili do wyrównania, a w 37 minucie wyszli na prowadzenie (17:16), którego nie oddali już do końca spotkania. Gospodarze zmienili system gry w obronie w drugiej części, do tego kapitalne zawody w bramce rozegrał Aleksander Osajda.