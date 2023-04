Wiktor Trofimow został nowym zawodnikiem Enei Falubazu Zielona Góra. Klub pozyskał tego żużlowca po tym, jak kontuzji doznał Amerykanin Luke Becker.

Jak przyznał sam zainteresowany, rozmowy potoczyły się w ekspresowym tempie.

Długo te rozmowy nie trwały, to skuteczny i profesjonalny klub. Pan Piotr zaprosił mnie, bym przyjechał. Ja nie będę za dużo mówił o sobie, będę chciał wszystko realizować na torze. Jestem wartościowym zawodnikiem i mam dużo do udowodnienia.

Dyrektor sportowy Piotr Protasiewicz odsłania nam kulisy rozmów z Trofimowem.

To był trochę pomysł Marka Mroza i mój, po akceptacji zarządu. Wykonałem pierwszy ruch. Wiktor podszedł poważnie do tematu. Wiemy jaka jest sytuacja, Luke kilka tygodni nie będzie mógł się ścigać, potrzebujemy go zdrowego na główna część sezonu, ale mecze się zaczną zaraz. Jestem zadowolony, bo zrobił na mnie dobre wrażenie, chcę żeby się tu realizował.