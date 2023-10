Cztery mecze, w tym dwa zwycięstwa, remis i porażka – to dorobek tenisistek stołowych ZKS-u Drzonków w dotychczasowych meczach pierwszej ligi.

Nasze panie awansowany do tej klasy rozgrywek i radzą sobie całkiem nieźle. Zadowolony z ich postawy jest trener Krzysztof Stamirowski.

Pozytywny początek sezonu. My dopiero wchodzimy w kobiecy tenis na poziomie centralnym. Celem jest bezpieczne utrzymanie i środek tabeli. Mam nadzieję, że to osiągniemy. Wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Jest dobrze, miejmy nadzieję, że ta forma będzie zwyżkowała.

Trenera ZKS-u zapytaliśmy, czy w dotychczasowych meczach coś mogło zaskoczyć.

Nic nas nie zaskoczyło organizacyjne, bo mamy doświadczenie z męskiego tenisa. Tutaj dziewczyny musza się dopasować do dalekich wyjazdów na przykład do Białegostoku, lub do innych stołów czy piłeczek. Musi się trochę zmienić trening, trenujemy pod dany mecz i dane zawodniczki.