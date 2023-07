Kinga Szlachcic zdobyła brązowy medal w kickboxingu podczas zakończonych w miniony weekend Igrzysk Europejskich.

Zawodniczka Boksingu Zielona Góra brąz wywalczyła w formule full contact. Na igrzyskach stoczyła dwie walki.

W pierwszej walce spotkałam się z zawodniczką z Włoch. Walka zakończyła się jednogłośnym werdyktem sędziowskim 3:0. To zagwarantowało mi już medal. Druga walka to przegrana z zawodniczką z Irlandii. Przeciwniczka była niewygodna, doświadczona, cieszę się, że mogłam się z nią skonfrontować. To było przetarcie przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Portugalii.