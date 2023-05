Ostatnie w bieżących rozgrywkach spotkanie w I lidze mają przed sobą szczypiorniści PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zielonogórzanie zagrają w Nowej Soli z Trójką. Druga runda w wykonaniu naszych akademików nie była udana. AZS więcej meczów przegrał niż wygrał. Na zakończenie sezonu nasza ekipa chce w lubuskich derbach powalczyć, zapewnia trener AZS-u Ireneusz Łuczak. Z jakimi nadziejami zielonogórzanie wybierają się do Nowej Soli?

Z nadziejami, że będzie fajny, zacięty mecz i będzie rozgrywany fair. Znając Nową Sól na pewno będzie super widowisko. Bez względu na to, że Nowa Sól ma określone miejsce w tabeli, my też,, każdy będzie chciał wygrać i będzie walka od pierwszej do ostatniej minuty. Może uda nam się pokonać Nową Sól w ich twierdzy?