Nie udało się siatkarkom Lubuskie Taxi AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego awansować do drugiej ligi.

Akademiczki nie poradziły sobie w turnieju finałowym w Kołobrzegu przegrywając wszystkie trzy mecze z drużynami z miejscowego Kołobrzegu, Rzeszowa i Zduńskiej Woli 0:3.

Dziś o zakończonym sezonie w „Szatni Akademików” rozmawialiśmy z trenerem AZS-u Jakubem Czarneckim. Nasz gość stwierdził, że wyniki finałowych meczów nie mówią wszystkiego.

Mecze były ciekawe i zacięte, w każdym meczu do 15 punktu nasz zespół prowadził. W końcówkach setów zabrakło doświadczenia i ogrania. Liczyłem na to, że możemy świeżością i młodością zagrać tak, by wywalczyć awans. Z drugiej strony wiedziałem, że są tam zespoły doświadczone.