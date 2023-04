Sporty walki zdominowały dziś program “Szatnia Akademików”. Gościliśmy Dariusza Hejduka z “Akademii Budo i Rozwoju Osobowości”.

Hejduk jest odpowiedzialny za stworzenie przy AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego nowej sekcji wschodnich sztuk walki – Iaido. Jakie są szczegóły?

Plany mamy ambitne, jako element sekcji AZS doprecyzowujemy ten temat. Będziemy chcieli wprowadzić wśród studentów elementy japońskiej sztuki walki. Na czym to polega? Można wyciągnąć sobie miecz, fizycznie chodzi o to, by wszystko zrobić jak najszybciej zaskakując przeciwnika. To są jednak lata treningów.