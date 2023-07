Osiem medali w tym trzy srebrne i pięć brązowych zdobyli we Wrocławiu strzelcy Gwardii Zielona Góra na mistrzostwach Polski seniorów.

Mowa tu zarówno o rywalizacji indywidualnej i drużynowej. W stolicy Dolnego Śląska walczyli pistoleciarze i karabiniarze, choć zabrakło Natalii Kochańskiej ze względów osobistych. – Nie zdobyliśmy złota, ale można być zadowolonym – mówił trener-koordynator Gwardii Jerzy Zarzycki.

Na pewno sukces, bo startowaliśmy młodym składem. Najmłodszy zawodnik – Stasiu Nowosadko z Gwardii, przed nim był Patryk Sakowski, reszta to starsi zawodnicy, Do tego Maja Jarosińska była najmłodsza w finale. Karabiniarze także młodzi. Super, podobnie w pistolecie. Pod tym kątem jest dobrze., choć rok wcześniej mieliśmy trzy złote medale, to pozostaje niedosyt.