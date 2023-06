Duży sukces Rafała Gąszczaka. Zielonogórski przedstawiciel sportów walki, zawodnik Akademii Sportów Walki Knockout, po raz szósty wywalczył Puchar Świata seniorów.

W Budapeszcie Gąszczak okazał się bezkonkurencyjny w kategorii superciężkiej. O jego sukcesie mówi trener akademii Tomasz Pasek.

Rafał pojechał w bardzo dobrej dyspozycji, od wielu lat jest niepokonany na arenie międzynarodowej. Każdy turniej to nowe wyzwanie, pojechał w największej wadze, stoczył ciężkie walki, w tym w finale z Hiszpanem. Jest twardy psychicznie, jak sobie coś założy, to dąży do tego celu. Nie było to zaskoczenie, ale nie wiadomo w losowaniu na kogo się trafi.