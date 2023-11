Jutro (tj. w czwartek) na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie rozpoczną się młodzieżowe mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym do lat 24.

O medale walczyć będą reprezentanci dziewięciu krajów w tym Polski. W tym gronie będą także zawodnicy ZKS Drzonków: Ewa Pydyszewska oraz Kamil Kasperczak, Michał Jabłoński i Adam Machaj. – To ważna impreza z punktu widzenia pięcioboistów – mówi organizator imprezy Sebastian Jagiełowicz.

W tej kategorii wiekowej są problemy z płynnym przejściem od juniora do seniora. Wydzielenie tej kategorii było zainicjowane przez Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego. Nikt więcej nie chce organizować tej imprezy, bo Drzonków chce szybko i sprawnie takie zawody przeprowadzić. Warto wspomnieć, że są to ostatnie zawody młodzieżowe z jazda konną. To jest duża impreza z końmi, którą realizujemy na terenie Drzonkowa.