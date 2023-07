Czy Przemysław Pawlicki trafi do reprezentacji Polski na Drużynowy Puchar Świata? Lider Enei Falubazu Zielona Góra jest w świetnej dyspozycji, we wtorek w lidze szwedzkiej zdobył komplet 15 punktów, od początku sezonu prezentuje świetną dyspozycję. Czy to jednak wystarczy?

Trener Rafał Dobrucki ma w piątek ogłosił pięciu zawodników: czterech podstawowych i jednego rezerwowego. U nas ekspert, dziennikarz Telewizji Polskiej Andrzej Loch, który nie ma wątpliwości, że konkurencja w kadrze jest spora.

Czy zatem Pawlickiego zobaczymy w szerokiej kadrze?

Przypomnijmy, finał Drużynowego Pucharu Swata 29 lipca w sobotę we Wrocławiu.