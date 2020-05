Wreszcie zaczną. Żużlowcy Falubazu Zielona Góra jutro po raz pierwszy w tym sezonie wyjadą na tor. Rozgrywki ekstraligi żużlowej ze względu na epidemię koronawirusa ruszają dopiero 12 czerwca.

Dziś o żużlu rozmawialiśmy z żużlowcem Falubazu – Patrykiem Dudkiem. Gość „Rozmowy na 96 FM” przyznał w rozmowie z Radiem Index, że już nie może doczekać się ligowej inauguracji. – Dobrze, że wracamy – mówił Patryk Dudek.

Fajnie będzie wyjechać na motocykl i posprawdzać sprzęt. To mnie interesuje w tym roku. Dobrze, że wracamy do pracy, bo ta przerwa już “dawała mi w głowę”. Teraz zaczniemy działać inaczej. Jest trochę sprzętu do przejechania.

Ten sezon jest wyjątkowy. Żużlowcy przystąpią do rozgrywek bez sparingów, tylko po treningach. Czy to może być problem?

To jest do przeżycia. Najważniejsze, że wrócimy na tor. Taka rywalizacja na pewno by się przydała pod kątem przetestowania silników. Wiadomo, że każdy tor się zmienia. Musimy się skupić, by rozpracować tor w Zielonej Górze.