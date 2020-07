Zobacz info

Akcja Animacja to kolejna nowość w programie Lata Muz Wszelakich! Będzie różnorodnie: tanecznie, plastycznie, ruchowo i ludowo. To świetna okazja na rodzinne, aktywne, niedzielne popołudnie w samym centru miasta. 19 lipca, godz. 16.00 – 18.00 LEKCJA BREAK DANCE Break Hill "Break Łowisko 2020" to projekt oparty na bazie warsztatów Break Dance. Podczas 30 minutowej sesji tanecznej dzieci poprzez zabawę uczą się podstawowych elementów Breakingu. Z pośród uczestników "łowione" będę cztery najbardzi...