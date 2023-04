Już dziś hit w pierwszej lidze żużlowej. Enea Falubaz Zielona Góra zmierzy się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

To starcie dwóch głównych faworytów, którzy nie ukrywają swoich aspiracji związanych z awansem do PGE Ekstraligi. Kto faworytem? – Na pewno Falubaz, który u progu sezonu wygląda zdecydowanie najlepiej – uważa znawca żużla, ekspert telewizji Canal Plus Krzysztof Cegielski.

Tak, zdecydowanie Falubaz wygląda lepiej na początku sezonu niż życzyłby sobie tego nawet sam dyrektor Piotr Protasiewicz. A może nawet za dobrze wygląda na ten etap? To żart, kibice chcieliby pewnie, by ten sezon wyglądał tak cały czas. Obawiam się, że tak nie będzie. Zawodnicy są przygotowani i sprzętowo i mentalnie na ekstraligowym poziomie. Widać, że Przemek Pawlicki i Krzysiek Buczkowski nie chcą jeździć w przyszłym roku w pierwszej lidze. Wyglądają dobrze. W porównaniu do innych drużyn ta jakość wygląda zdecydowanie lepiej

Cegielski dodaje, że siła Polonii jest duża, i wszystkiego można się po niej spodziewać.

To jest nieobliczalna drużyna. Daniel Jeleniewski jedzie dobrze, Andreas Lyager także, o Wiktorze Przyjemskim nie wspomnę. Mogą przyjechać do Zielonej Góry i wygrać, a równie dobrze mogą zdobyć 35 punktów. Trudno wyrokować tę drużynę, a na tym etapie sezonu jest to duża niewiadoma.

Mecz Falubazu z Polonią dziś o godzinie 14.

W materiale VIDEO wypowiedzi dyrektora sportowego Piotra Protasiewicza oraz żużlowców Michała Curzytka i Rohana Tungate’a