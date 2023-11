Rafał Gąszczak z Akademii Sportów Walki Knockout i Kinga Szlachcic z SKF Boksing mistrzami świata w kickboxingu! Impreza odbywała się w portugalskiej Albufeirze.

Gąszczak osiągnął historyczny sukces. W ciągu czterech lat zdobył złoty medal już po raz trzeci. Reprezentant ASW rywalizował w kategorii + 94 kg. w formule kick light, a do zdobycia mistrzostwa potrzebował trzech wygranych walk. – Jeszcze do mnie to wszystko nie dociera – mówił w rozmowie z Radiem Index.

Jeszcze to nie dotarło do mnie. To trzecie moje zwycięstwo na mistrzostwach świata. Jest to wielkie osiągnięcie, chyba to jeszcze do ,mnie nie dociera. Jechałem z zamiarem obrony mistrzostwa, było ciężko, Stoczyłem trzy pojedynki, do trzeciej walki przystępowałem ze zbitą stopą, dyspozycja nie była tak dobra jak w pierwszej i drugiej walki. W finale już się ważyły losy mistrzostwa. Wydatek nerwowy był największy, trudno było się skupić.

Trener naszego mistrza Tomasz Pasek podsumował dobitnie rewelacyjny występ swojego podopiecznego:

To profesor Gąszczak, skali zabrakło, by ocenić jego występ. To zawodnik, który rozpoczął 13 lat temu swoją przygodę ze sportem i pewnie nie był świadomy, jak daleko zajdzie w tym sporcie. Byłem z nim cały czas w kontakcie. Mówił, ze wie, co ma robić Był dobrze przygotowany i nastawiony. Byłem pewny, ze psychika jest na swoim miejscu, bo nie obawiałem się o taktykę i przygotowanie fizyczne.

To nie jedyny zielonogórski sukces w Portugalii. Kinga Szlachcic, reprezentująca na co dzień SKF Boksing po raz pierwszy w karierze zdobyła mistrzostwo świata. Podopieczna trenera Bogumiła Połońskiego stoczyła na mistrzostwach cztery pojedynki. walcząc w kat. +60 kg. w formule full contact.

Myślę, że na takim poziomie każda walka jest trudna i ciężka. Ta pierwsza walka chyba była najtrudniejsza, dawała mi przepustkę do kolejnej. Cieszy mnie więc wynik i bardzo się z tego cieszę. Jechałam, by zawalczyć jak najlepiej się da. Udało mi się wywalczyć tak ogromny sukces, to spełnienie moich marzeń.

Dodajmy, że brązowy medal w formule kicklight w kat. +69 kg. dorzucił Sławomir Malik z SKF Boksing.