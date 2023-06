Zdaniem wielu to sport luksusowy, przeznaczony wyłącznie dla elit. Jeszcze inni twierdzą, że nie ma nic ciekawego we wbijaniu piłeczki golfowej do dołka. Fani tej dyscypliny sportu, a także ci, którzy nigdy nie mieli okazji doświadczyć gry w golfa, już niebawem będą mogli sprawdzić, jak ona naprawdę smakuje.

17 czerwca na Kalinowych Polach, w pobliżu Niesulic, odbędzie się turniej otwarty dla amatorów. Mówią trener Maciej Karnicki, prezes zarządu “Kalinowe Pola” i trener Tomasz Wiśniewski.

Nasi rozmówcy dodają, że o golfie w wielu środowiskach myśli się bardzo stereotypowo i niesprawiedliwie.

Dodajmy, że otwarty turniej golfowy rozpocznie się 17 czerwca o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.