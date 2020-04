Adam Stefanów to jeden z dwóch polskich snookerzystów, który jest w elitarnym gronie zawodowców, rywalizujących w tzw. Main Tourze. 26-latek, który rozpoczynał karierę w klubie Hot Shots Zielona Góra przebywa obecnie na Wyspach Brytyjskich.

Konkretnie w Sheffield, gdzie regularnie doskonali swoją grę. W Radiu Index przyznał, że snookerzyści mimo wprowadzonych ograniczeń, ze względu na charakter dyscypliny, są w stanie przeprowadzać normalne treningi.

Rozmawiałem z paroma znajomymi sportowcami, na przykład z Radkiem Kawęckim. Mówił, że nie miał możliwości gdziekolwiek trenować, pływać. Jego kolega pływał gdzieś… w stawie. My mamy to szczęście, że mamy 15 minut do akademii, na pieszo. Tam możemy trenować. Wiele się więc w moim życiu nie zmieniło, bo czas, który mam wykorzystuję na trening.