W dobie koronawirusa przedsiębiorstwa, także te sportowe myślą raczej o cięciu kosztów, a Lechia Zielona Góra? Poszerza dział marketingu. W dużym cudzysłowie, część z tych kompetencji oddając w ręce kibiców.

„365 dni na dobre” – to akcja, którą klub prowadzi w mediach społecznościowych. Codziennie pojawia się nowa inicjatywa lub zadanie do wykonania. Więcej szczegółów ma Konrad Komorniczak, szef działu marketingu w Lechii.

Każdy może stać się częścią naszego działu marketingu, który działa za darmo, pro bono. Na tym fundamencie zbudowaliśmy naszą akcję. Ponieważ wszyscy związani z marketingiem działają charytatywnie, każda wyprodukowana rzecz i która przyniesie zyski, będzie zyskiem bezpośrednio do klubowej kasy.

I tak możemy pomóc klubowi, nabywając bilety kolekcjonerskie na mecz, którego… nie było. W mediach społecznościowych Lechii możemy zerknąć też, jak wygląda klubowa maskotka, czy jakie maseczki planuje wyprodukować III-ligowiec. Akcję można wspierać finansowo, ale Komorniczak zastrzega, że to nie priorytet. Są bardziej potrzebujący.

Nie jest to akcja zrzutkowa, czy z prośbą o pieniądze na ratowanie klubu, nie jest to akcja z prośbą o daniny. Te naprawdę można przekazywać na inne, bardziej szczytne cele – dla medyków, dla Domów Pomocy Społecznej. Wspominaliśmy też o tym kibicom, że to tam należy kierować wsparcie, ale może ktoś ma jeszcze możliwość wsparcia sportu. Chcieliśmy zaprzęgnąć myśli zielonogórzan, którzy kochają sport, wokół wspólnego działania.