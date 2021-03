To już naprawdę ostatnia szansa dla siatkarzy AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy w serii meczów play-out o pozostanie w II lidze przegrywają z Ikarem Legnica 0-2.

Zielonogórzanie w miniony weekend na wyjeździe przegrali dwukrotnie. Na więcej porażek nie mogą już sobie pozwolić, jeśli wciąż myślą o uniknięciu degradacji.

We mnie jest wiara do ostatniej piłki. Wszyscy w to wierzą i będą walczył. Musimy zagrać solidnie. Brakowało nam dotychczas solidności w przyjęciu. Zaskoczyć można tylko dobrą postawą, bo nic innego nie wymyślimy już teraz.