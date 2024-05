Na czele, ale w drugiej części tabeli – tak najkrócej można podsumować sezon tenisistów stołowych AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy w II lidze uplasowali się na ósmym miejscu.

Sezon w wykonaniu zielonogórzan podsumowywał w programie Szatnia Akademików Daniel Bobek, grający trener zespołu.

Sezon był szalony, nieprzewidywalny, ale koniec końców szczęśliwy. Szalony, bo drużyny typowane do spadku potrafił ograć drużyny z czołówki. Szczęśliwy, bo do końca walczyliśmy o każdy punkt i każde zwycięstwo. Niestety drużyny mogły się wzmacniać w trakcie sezonu, a nam do czołowej szóstki niewiele zabrakło. Poziom był bardzo wysoki.