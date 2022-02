Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wygrał zmagania w II lidze! Akademicy w ostatnim meczu pokonali Śląsk Wrocław aż 14:1, a lider przed ostatnią kolejką, Luxbor Pyskowice przegrał swoje spotkanie z MTS-em Knurów 1:2.

Oznacza to, że awans do I ligi wywalczyli akademicy, którzy przypomnijmy stracili przed tygodniem prowadzenie w tabeli. Stało się tak po porażce w Żarach z Mundialem.

Sobotni mecz ze Śląskiem wielkim widowiskiem nie był. Goście do Zielonej Góry przyjechali w zaledwie siedmioosobowym składzie i momentami mieli olbrzymie problemy, by skonstruować ofensywną akcję. Strzelanie już w piątej minucie zapoczątkował Maciej Enkot, który jeszcze w pierwszej połowie skompletował hat-trick, a AZS prowadził do przerwy 7:0.

W drugiej połowie kanonada trwała. Honorowe trafienie dla gości w 39 minucie zanotował Filip Składzień, a wynik spotkania ustalił w ostatniej minucie Patryk Jaśkiewicz.

Po spotkaniu zielonogórzanie nasłuchiwali wieści z Pyskowic. Tamtejsze spotkanie Luxboru z MTS-em Knurów jeszcze trwało. Gdy mecz zakończył się wygraną gości 2:1 stało się jasne, że to AZS o punkt w tabeli wyprzedził pyskowiczan i mógł cieszyć się z awansu. Jak świętowali zielonogórscy futsaliści? Zobaczcie w materiale wideo powyżej.