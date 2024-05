Pracownicy zielonogórskiego “Medyka”, związki zawodowe oraz uczniowie nie chcą się poddać. Chodzi o kolejny protest w sprawie dyrektora Jarosława Marcinkowskiego.

Zdaniem pracowników dyrektor powinien zostać przywrócony do pracy. Takie stanowisko wynika ze styczniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytamy w nim, ze kadencja dyrektora powinna potrwać do 31 sierpnia 2026 roku. Tymczasem Urząd Marszałkowski zorganizował konkurs a Marcinkowski jest obecnie pełniącym obowiązki. Pracownicy Medyka protestowali już we wtorek podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta, dziś zorganizowali konferencję prasową, podczas której domagają się, aby zarząd województwa przestrzegał prawa i respektował wyrok NSA.

Przypomnijmy, Marcinkowski został zwolniony przez Urząd Marszałkowski, pod który podlega placówka, w 2022 roku, ale decyzją sądu ze stycznia tego roku powinien on wrócić na swoje stanowisko.