W powietrzu czuć zbliżające się lato, a do szczęścia brakuje nam już tylko piosenki, która stanie się idealnym soundtrackiem na te ciepłe, słoneczne dni. Z propozycją nie do odrzucenia przychodzi YouNotUs i przedstawia swój najnowszy utwór „Samba”. Duo ma dla nas jednak jeszcze jedną niespodziankę: do współpracy zaprosił bryską znaną m.in. z megahitu „odbicie”, czy „lato (pocałuj mnie)”.