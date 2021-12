Olly Alexander, lepiej znany jako Years & Years, zaprezentował kolejny singiel z nadchodzącego albumu „Night Call”, który ukaże się 7 stycznia 2022 roku. Nowa, energiczna piosenka zatytułowana „Sweet Talker” to efekt współpracy Years & Years z Galantis. Taka kooperacja gwarantuje, że utwór podbije klubowe parkiety, domówki i taneczne playlisty.

„Sweet Talker” opowiada o tych wszystkich, którzy czarują komplementami, wiele obiecują, ale nigdy nie dotrzymują słowa. Ghosting, czyli zrywanie znajomości bez żadnego ostrzeżenia, to powszechna praktyka we współczesnych romansach, ale Olly nie godzi na taki stan rzeczy, dlatego postanowił opowiedzieć o relacjach, które się popsuły. Oczywiście z odrobiną ironicznego brokatu.

Poprzednim singlem zapowiadającym płytę „Night Call” był utwór „Crave” wraz roztańczonym teledyskiem, w którym Olly’emu towarzyszyła ekipa z serialu „Bo to grzech”.