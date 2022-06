– „Dangerous” opowiada o życiu na krawędzi i niedopuszczaniu do tego, by strach stanowił przeszkodę do bycia sobą. Całe życie wmawia się nam, byśmy trzymali się konkretnych szufladek, rzekomo dla naszego dobra, by siebie chronić. Później zaczynamy orientować się, że życie jest o wiele ciekawsze, kiedy podejmujemy ryzyko i wychodzimy ze strefy komfortu – tak o najnowszym singlu opowiada wokalista i gitarzysta grupy, Sam Getz.