„Sensacja” to za mało, by opisać współpracę czołowego duetu elektronicznego VIZE i legendarnego hard rockowego zespołu Papa Roach. Przed Wami „Core (That’s Who We Are)”! Z pozoru niepasujące do siebie brzmieniem zespoły połączyły się tworząc wyjątkowy sojusz przełamujący otwarte granice między muzyką elektroniczną, rockiem a popem. „Core” to świeża współpraca, które doskonale sprawdzi się jako hymn na arenach, gdy sale koncertowe znów będą otwarte, a nawet teraz, podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej.