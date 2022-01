Duet DJ-a i producenta VIZE rozpoczyna nowy rok z przytupem! Ich najnowszy singiel „Dancing Alone” nie tylko brzmi jak gwarantowany hit, ale także demonstruje nowe elementy muzyczne, które duo opisuje jako ewolucję własnego brzmienia.

VIZE niedawno ogłosili początek nowej ery, prezentując nowe logo i towarzyszącą mu nową identyfikację wizualną projektu. „Chcieliśmy rozpocząć nowy rok jednym z naszych ulubionych utworów! «Dancing Alone» to dla nas idealna mieszanka soulowego i melodyjnego EDM, muzyki festiwalowej i klubowej. VIZE nadal będą zaskakiwać nowymi dźwiękami w przyszłości, to dopiero początek!”, opowiadają o wydaniu „Dancing Alone”.

Wydawnictwo zamyka niezwykle udany 2021 rok dla duetu z licznymi hitami, takimi jak „Dynamite” z udziałem ILIRY czy „White Lies” z Tokio Hotel. Single osiągnęły łącznie ponad 200 milionów streamów w Niemczech, a kilka utworów weszło na niemieckie coroczne listy przebojów. Współprace z Gigi d’Agostino („Never Be Lonely”), Papa Roach („Core (That’s Who We Are)”) czy Icona Pop („Off Of My Mind”) ugruntowały ich status jako międzynarodowego zespołu tanecznego. W 2021 roku, we współpracy z ALOTT, VIZE wydali także album poświęcony nowo powstałemu gatunkowi tanecznemu o nazwie „Prock House”.