Do sklepów i serwisów cyfrowych trafiło nowe wydawnictwo Sama Smitha – „Love Goes: Live at Abbey Road Studios”. Kameralny 13-utworowy set zawiera nowe wersje „Diamonds”, „Promises”, „Dancing With A Stranger” oraz cover kultowego kawałka „Time After Time” Cyyndi Lauper.

Występ Sama Smitha w Abbey Road był jedynym koncertem gwiazdy w 2020 roku, jak również premierowym wykonaniem utworów z albumu „Love Goes”.