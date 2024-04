Efektowny powrót Rubensa w nowej odsłonie!

Utwór „To nie efekt placebo” to zapowiedź drugiego albumu jednego z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat!

Od wydania przeboju „Wszystko OK?” minęły ponad dwa lata. Od tego momentu w życiu Rubensa – zarówno prywatnie, jak i zawodowo – wydarzyło się wiele, ale nie zmieniło się to, co jego słuchacze cenią w nim najbardziej: bolesna szczerość i autentyczność w tekstach, czego dowodem jest nowy utwór „To nie efekt placebo”.