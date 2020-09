Rosalie. nie pozwala zapomnieć o premierze swojego drugiego albumu. Artystka wieńczy koniec wakacji nowym lyric video do chwytliwego, przebojowego singla “Zapomniałam jak”.

Utwór Zapomniałam jak stanowi emanację zmiany, jaką wokalistka przeszła od wydania debiutanckiego albumu Flashback. Elektroniczna, energetyczna aranżacja spotyka w niej osobisty tekst napisany w języku polskim i nośne refreny. Piosence towarzyszy specjalne lyric video przygotowane przez Kubę Matuszczaka. Autorką fotografii wzbogacającej obraz jest Zuza Krajewska.

IDeal, które ukazało się 19 marca, to druga płyta długogrająca w dyskografii Rosalie. – Zależało mi na dobrej zabawie, luzie i pokonywaniu własnych barier – tłumaczy piosenkarka. Mnogość nowych pomysłów manifestuje się na każdej z dziesięciu kompozycji, które oscylują wokół charakterystycznego dla niej stylu. Podobnie jak w przypadku Flashback, tak i tym razem wokalistka zaprosiła do współpracy wielu gości z różnych muzycznych światów. Wśród nich znalazła się producentka Chloe Martini, Schafter oraz Ment XXL.

Rosalie. to piosenkarka i autorka tekstów, której styl – balansujący między mainstreamem a undergroundem – bywa najczęściej określany jako alternatywne R&B, z wpływami soulu, elektroniki oraz hip-hopu. Artystka swoim koncie ma m.in. EP-kę Enuff, świetnie przyjęty album Flashback oraz wspólne nagrania z Taco Hemingwayem, Mesem, Otsochodzi oraz elektronicznym duetem Catz ‘N Dogz. W 2018 została nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii DEBIUT ROKU. W marcu 2020, nakładem Def Jam Recordings Poland, ukazał się jej najnowszy krążek IDeal.