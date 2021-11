Choć zwykle to Rosalie. gościnnie udziela się na albumach innych artystów, tym razem to ona występuje w roli gospodarza. Swoją premierę właśnie ma utwór, w którym wokalistka zaśpiewała wspólnie z Królem!

Po remixie „Chodź, chodź, chodź” i doskonale przyjętym coverze piosenki O.N.A „Kiedy powiem sobie dość” przyszedł czas na całkowicie premierowe nagranie od Rosalie.. „Potrzeba skał” to utwór wyprodukowany przez Marcina Makowca i Michała Lange (czyli duet Martin Lange), który powstał w trakcie pracy nad albumem „IDeal”. Nagraniu towarzyszył jeden z najciekawszych procesów twórczych dla samej wokalistki. Praca nad utworem w tym przypadku rozpoczęła się od melodii i wielogłosów wymyślonych przez Rosalie., a nie jak dotychczas, na bazie samego bitu. W ostatniej fazie utwór dopełnił gość.