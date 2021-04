Niedługo po ogłoszeniu swojej nominacji do nagród BRIT w kategorii Najlepszy Brytyjski Singiel za utwór „Secrets” z wokalistką RAYE, kosowski producent i DJ, Regard, prezentuje nowy utwór „You”, który powstał we współpracy z dwójką topowych artystów nowego pokolenia – australijskim wokalistą Troyem Sivanem i kanadyjską piosenkarką Tate McRae. Pochodzący z Kosowa DJ i producent Regard zdobył światową popularność z debiutanckim singlem „Ride It”. Oparty na utworze Jaya Seana o tym samym tytule, singiel stał się międzynarodowym hitem, trafiając do dziesiątki najpopularniejszych przebojów w 10 krajach na świecie, wliczając w to poczwórną platynę w Polsce. Zaraz później ukazał się jego nominowany do nagrody BRIT kawałek „Secrets” z piosenkarzem RAYE i ma on na ten moment status platyny. Regard zgromadził ponad 2,2 miliarda odtworzeń swojej twórczości i sprzedał 9 milionów singli.