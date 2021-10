Dwukrotnie nominowany do Grammy Ray Dalton i Alvaro Soler prezentują nowy singiel „Manila”, który wykonali razem w programie The Voice Of Poland.

„Zaledwie wczoraj, będąc na lotnisku w drodze do Niemiec, przyszła mi do głowy melodia, którą szybko odśpiewałam do telefonu komórkowego, zanim zdążyła się ulotnić”, mówi amerykański piosenkarz, producent i autor tekstów Ray Dalton podczas pobytu w Lipsku, gdzie nagrał występ w niemieckim programie telewizyjnym.

„Zawsze żyję chwilą”, kontynuuje Ray. „W zależności od tego, gdzie jestem w danym momencie, moje pomysły na melodie i piosenki całkiem się różnią. To właśnie jest tak wspaniałe w muzyce”.

Kilka miesięcy temu Ray Dalton pojechał nad morze w tropikalnym regionie Meksyku, aby nakręcić teledysk, w którym impulsywnie przemknął mu przez głowę kolejny utwór muzyczny: „Manila”. Na szczęście nagrał również jej sekwencję melodyczną.

Alvaro Soler (ponad 80 złotych i platynowych certyfikatów) natychmiast zachwycił się „Manilą”. Wspomina: „Kiedy Ray zagrał mi tę piosenkę po raz pierwszy i poprosił, żebym wziął udział w projekcie, od razu dałem się w to wciągnąć. Już następnego dnia przesłałem mu moje pomysły. Jeśli piosenka ma rozmach, musisz od razu wykorzystać ją jak najlepiej. Bardzo się cieszę, że mam wspólną piosenkę z tak niesamowicie uzdolnionym piosenkarzem i autorem tekstów, jak Ray”.