Rag’n’Bone Man powraca po trzech latach od niesamowitego debiutu płytowego – „Human”, który zyskał niezliczone złote, platynowe i diamentowe wyróżnienia na całym świecie. Kolejny album jest pełen serca, duszy i nowych pomysłów. „Life By Misadventure” to spektakularna kolekcja emocjonalnych piosenek, które będą nam towarzyszyć wtedy, kiedy będą nam najbardziej potrzebne. Premiera już 23ego kwietnia 2021 roku.

Pierwszy singiel o nazwie „All You Ever Wanted” przedstawiają się rytmicznymi gitarami i elementem niepokoju, który jest tak bliski wszystkim ludziom w ostatnim czasie. „Czułem się tak smutny patrząc na Brighton i Londyn, miasta w których dorastałem. Pamiętałem te cudowne miejsca, w których spędzałem czas, a które dziś już nie istnieją” – mówi o swoich odczuciach Rory Graham, czyli Rag’n’Bone Man. Artysta postanowił zerwać z wszystkimi dotychczasowymi zasadami i przenieść się do Nashville, gdzie nagrał nową płytę. Za brzmienie większości utworów odpowiadał zwycięzca GRAMMY – Mike Elizondo (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Alanis Morissette).

Krążek został celowo nagrany tak, by brzmiał jak nagranie na żywo – w 100% ludzko. W pracach nad albumem brali udział wieloletni współpracownicy Grahama, tacy jak: Ben Jackson-Cook, Bill Banwell, Desri Ramus, a także Daru Jones, który wcześniej pracował z Jackiem Whitem i Wendy Melvoin, który dołączył do Prince’s Revolution w wieku 19 lat. Razem muzycy stworzyli album pełny radości i bardzo bezpośredni, co może zaskakiwać w świecie pełnym autotune’a. Jedna piosenka została nawet nagrana w garażu Rory’ego.

„Tym razem mieliśmy sporo czasu, żeby żyć z tymi piosenkami. Wcześniej bywało tak, że po napisaniu piosenki, jeszcze tego samego dnia trafiałem do studia i to była wersją, która lądowała na albumie. Dodatkowy czas pozwolił przekazać tym dźwiękom prawdziwe emocje.” – mówi Rag’n’Bone Man.