Muzyczne nasiona, które Miley Cyrus i Pharrell Williams zasiali ponad dziesięć lat temu, nareszcie rozkwitły! Ich najnowszy singiel „Doctor (Work It Out)” powstał w 2012 roku, kiedy to Cyrus pracowała nad albumem „Bangerz”. Utwór wyciekł do sieci w 2017 roku. Nowa, ulepszona wersja piosenki to pierwsza oficjalna współpraca tej dwójki od 2014 roku. Premierze towarzyszy teledysk, w którym Miley odziana jest w błyszczącą suknię. Jej look przywodzi na myśl jej powalający występ z „Flowers” podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy.

„Bardzo wierzymy w wyczucie czasu oraz to, że wszystko dzieje się wtedy, gdy powinno. Przy okazji rozdania nagród Grammy rozmawialiśmy z Pharrellem o wydaniu tej piosenki.